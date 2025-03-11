В Польше задержали украинку, продававшую человеческие органы — подробности

В Польше задержана украинка, которая была приговорена в Казахстане к 12 годам заключения за участие в группе, торговавшей человеческими органами, в том числе продала 56 почек.

Об этом пишет Reuters.

35-летнюю женщину, которую согласно польскому законодательству о конфиденциальности называют только Ксения П., задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной на основе красного сообщения Интерпола. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Перемышля Марта Петковская.

Прокуроры не объяснили, почему женщина не находилась в заключении в Казахстане, когда ее задержали на контрольном пункте. Согласно информации, Интерпол разыскивает ее с ноября 2020 года. Красное сообщение Интерпола — это официальный запрос в правоохранительные органы мира о предварительном аресте в ожидании экстрадиции. Женщина была осуждена за участие в международной организованной преступной группе, которая незаконно изымала ткани и органы у людей в период с 2017 по 2019 год и продавала их на черном рынке.

Она также была признана виновной в незаконном получении органов от 56 пострадавших из Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда с целью финансовой выгоды, а также в превращении этих преступлений в постоянный источник дохода. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте женщины на неделю для ее экстрадиции в Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, без каких органов человек может жить полноценно.

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