В Польше задержали украинца, который собирал информацию для российской разведки

Задержание шпиона / © Pixabay

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В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности страны задержали украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Яцек Добжинский, передает Polsat News.

В Мазовецком воеводстве Польши стражи порядка задержали 47-летнего гражданина Украины. Согласно данным Агентства внутренней безопасности (ABW), он работал на российскую разведку и пытался собрать разведывательную информацию о польских военных объектах, сообщает Министерство внутренних дел Польши.

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По словам Добжинского, сотрудники ABW действовали на основе собранных материалов и выводов. Прокуратура Польши, основываясь на веских доказательствах, возбудила дело и предъявила обвинения подозреваемому в участии в деятельности российской разведки, направленной против Польши.

Также телеканал сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину сотрудники ABW задержали на территории Польши 44 человека по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу России или Беларуси. Среди них русские, белорусы, украинцы и поляки.

Сообщается, что в конце января 2024 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали еще одного украинца, действовавшего в интересах российских спецслужб. Он, вероятно, готовил диверсию во Вроцлаве, в том числе поджоги объектов вблизи критически важной инфраструктуры. По информации ABW, мужчина действовал в составе организованной преступной группы. В его багаже были найдены доказательства запланированного преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Гдыне (Польша) украинец напал на своего шефа, облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшего задержали.