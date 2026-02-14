В Польше задержали украинца, разыскиваемого Интерполом: в чем его обвиняют

В Польше задержали украинца. Фото Пограничная служба Польши

Реклама

Гражданин Украины был задержан сотрудниками пограничной службы Польши в аэропорту Жешув-Ясенка. Инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, когда мужчина прилетел рейсом из испанского города Аликанте.

Об этом сообщает Бещадский отдел Пограничной службы Польши.

В ходе паспортного контроля выяснилось, что данные 46-летнего пассажира фигурируют в базах Интерпола с отметкой красная нота, что означает требование ареста для последующей экстрадиции.

Реклама

В чем обвиняют украинца

Согласно международному ордеру, украинские правоохранители разыскивают мужчину по двум серьезным статьям: присвоение имущества в больших размерах и служебный подлог документов. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Польские источники не разглашают имя мужчины или других подробностей преступлений, в которых его подозревают.

Суд избрал меру пресечения

Интересный поворот по делу: несмотря на «красную ноту» Интерпола, задержанного не отправили в тюрьму. Как отметил в комментарии RMF24 спикер Бещадского отдела пограничников Петр Закеляж, украинец проживает в Польше на законных основаниях.

Суд, рассмотрев материалы дела, избрал для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей (так называемый środek wolnościowy). Теперь мужчина будет на свободе, пока польская фемида будет рассматривать запрос Украины об его экстрадиции.

Реклама

Стоит добавить, что это уже 20 человек, задержанный сотрудниками этого отдела пограничной службы с начала года по запросам польских или иностранных органов правопорядка.

Напомним, накануне стало известно, что пятерых украинцев не пропустили в Германию и выгнали в Польшу . Против граждан Украины возбуждено уголовное дело за незаконный въезд и жительство.