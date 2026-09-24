В Польше задержали украинца за кровавую резню в монастыре: погиб священник, много раненых (фото)

Место преступления. Фото: Gazeta Jarosławska

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В Польше 31-летнего мужчину из Украины обвиняют в массовом убийстве, произошедшем в местном монастыре 24 сентября. Известно о гибели священника.

Об этом пишет польское издание Onet.

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Сообщение о нападении в монастыре на улице Бенедиктинской в Ярославе поступило в службы примерно в 9:30. Как сообщила полиция Подкарпатского воеводства, сначала поступила информация о нападении на мужчину. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, выяснилось, что ранены пять человек. За несколько минут до этого нападавший напал на одну женщину и четырех священнослужителей. Все они были госпитализированы. Трое мужчин получили серьезные травмы.

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Свидетели происшествия сообщают, что нападение произошло в церкви и церковной столовой. Всё происходило перед мессой, запланированной на 10 часов. В храме находились пожилые люди. На одного из священников мужчина напал в исповедальне.

«Один человек, мужчина, погиб во время нападения», — сообщила телеканалу TVN24 старший лейтенант Анна Длугош из окружного управления полиции в Ярославе.

«Gazeta Jarosławska»сообщает о двух погибших.

Нападавший задержан. Это 31-летний гражданин Украины, у которого был изъят нож. Мотивы его нападения пока неизвестны.

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«Службы проводят на месте происшествия мероприятия под надзором прокурора, чтобы выяснить точные обстоятельства инцидента. Нападавший доставлен в полицейский участок. Он находится в распоряжении следователей», — сообщают польские СМИ.

Напомним, что Польша направила военных на шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

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