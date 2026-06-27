В Польше задержали украинца за угрозы в адрес президента Навроцкого: что ему грозит

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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В Польше задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента Кароля Навроцкого через Интернет.

Об этом сообщает издание Polsat News.

По информации издания, польские правоохранительные органы получили материалы с записью разговора, опубликованного в сети, в ходе которого якобы прозвучали угрозы в адрес главы государства. После этого сотрудники уголовной полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

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Пресс-секретарь городской комендатуры полиции в Зеленой Гуре младший лейтенант Анна Баран сообщила, что задержанным оказался 36-летний гражданин Украины.

«После получения информации об опубликованном материале сотрудники криминальной полиции незамедлительно установили местонахождение этого мужчины», — цитирует её Polsat News.

По словам представительницы полиции, мужчина публично высказывал угрозы в адрес президента Польши через интернет-каналы. В субботу его доставили в прокуратуру, где прокурор приступил к изучению материалов дела.

Как отметила Анна Баран, в ближайшее время украинцу могут предъявить обвинение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента страны.

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Речь идет о нарушении статьи 226 Уголовного кодекса Польши. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

О содержании угроз, которые якобы высказал украинец в адрес Кароля Навроцкого, польская полиция не сообщает.

Конфликт между Польшей и Украиной — в чём причина

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.

Причиной такого шага стал указ Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ названия в честь «Героев УПА».

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В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла через «Новую почту».

Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, которые также отказались от своих польских наград.

Польский ультраправый политик, бывший член партии «Право и справедливость» (PiS) Януш Ковальский на фоне скандала между странами призвал власти немедленно депортировать всех украинцев на родину.

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