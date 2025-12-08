В Польше задержали украинцев со шпионским оборудованием (фото)

Шпионское оборудование / © Blogger F0kus

В столице Польши, Варшаве, полиция задержала трех граждан Украины, у которых обнаружили детектор шпионских устройств, хакерское оборудование и технику, способную вмешиваться в стратегические ИТ-системы.

Об этом сообщают польские издания PAP, а также Wyborcza.

Старший сержант Каспер Войтечко из центрального отделения полиции Варшавы рассказал, что инцидент произошел во время плановой проверки на одной из центральных улиц Варшавы. Полицейские остановили автомобиль, в котором находился водитель и еще двое пассажиров. Оказалось, что все трое — граждане Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет.

По словам Войтечко, задержанные заявили, что «путешествуют по Европе», прибыли в Польшу несколько часов назад и планировали продолжить поездку в Литву. Однако во время проверки их объяснения вызвали сомнения у правоохранителей.

Во время тщательного осмотра автомобиля полицейские изъяли технику и устройства, которые могут использоваться для вмешательства в критические ИТ-сети. Среди найденного:

детектор шпионских устройств,

современное хакерское оборудование,

антенны и роутеры,

ноутбуки и портативные жесткие диски,

большое количество SIM-карт и камер видеонаблюдения.

Как отметил Войтечко, задержанные не смогли объяснить назначение оборудования. Они утверждали, что являются ИТ-специалистами, однако во время уточняющих вопросов «забыли английский» и пытались не отвечать на прямые вопросы полиции.

По информации прокуратуры, мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве, компьютерном мошенничестве и незаконном владении специализированными компьютерными устройствами и программами, предназначенными для совершения преступлений. Среди прочего речь идет о попытке повреждения компьютерных данных, имеющих особое значение для национальной безопасности.

Правоохранители продолжают расследование и проверку всех изъятых устройств, чтобы установить, могли ли они быть использованы для шпионской деятельности или киберпреступлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши предупредило украинцев, находящихся на территории страны, о попытках вербовки со стороны российских спецслужб.