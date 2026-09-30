В Польше задержали украинцев за похищение девушки из Словакии

Задержание подозреваемых. Фото: KRP VII — Прага-Юг, Рембертов, Вавер, Весола

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В Варшаве (Польша) задержали четырёх мужчин, двое из которых — украинцы. Их подозревают в похищении 23-летней гражданки Словакии.

Об этом сообщает польская полиция.

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Мать этой женщины сообщила, что её дочь недавно покинула Словакию и, вероятно, удерживается против её воли несколькими мужчинами в одной из гостиниц Варшавы.

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Полицейские прибыли в отель и обнаружили там 23-летнюю женщину. На территории отеля они задержали троих словаков и двух украинцев.

«Согласно результатам расследования, 23-летняя словачка искала работу. Она согласилась уехать из Словакии, сначала чтобы работать на складе в Украине. Когда выяснилось, что там нет работы, ей предложили другую работу. В какой-то момент женщина поняла, что её удерживают против воли. Она начала серьёзно опасаться за своё будущее, боясь, что её увезут куда-то, откуда она никогда не сможет вернуться. Затем ей удалось предупредить мать, которая впоследствии связалась со словацкой полицией, которая, в свою очередь, передала дело в Польшу», — говорится в сообщении полиции.

На основании доказательств, собранных полицией, один из задержанных граждан Словакии был допрошен в качестве свидетеля, а четырем другим мужчинам были предъявлены обвинения. 52-летний и 33-летний граждане Словакии, а также 45-летний и 51-летний граждане Украины были доставлены в районную прокуратуру Варшавы-Праги-Полудне. Им будет предъявлено обвинение в лишении гражданки Словакии свободы на срок свыше семи дней. Это правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

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