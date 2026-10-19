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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Польше задержали военнослужащего с украинским гражданством: у него обнаружили большую сумму наличных и золото

В Польше задержали военного, которого обвиняют в шпионаже: подробности пока не сообщаются.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Польше задержали военнослужащего

В Польше задержали военнослужащего / © Rzeczpospolita

В Польше задержали военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу другой страны.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Как сообщается, задержание произошло в пятницу по поручению районной прокуратуры Лодзь-Полесье, а расследование проводила Служба военной контрразведки. Подозреваемый обучался на офицерских курсах, он имеет двойное гражданство: польское и украинское. У него было обнаружено несколько различных мобильных телефонов, комплекты документов и печатей, а также значительная сумма наличных денег и золота.

«В настоящее время Военная полиция не предоставляет никакой информации по этому поводу. „Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру“, — сообщил газете „Rzeczpospolita“ подполковник Дариуш Рокош, пресс-секретарь Военной жандармерии.

По неофициальным данным издания, речь идет о подозрении в шпионаже. В понедельник суд должен принять дальнейшие решения относительно ареста.

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