В Польше задержали военнослужащего с украинским гражданством: у него обнаружили большую сумму наличных и золото

В Польше задержали военнослужащего / © Rzeczpospolita

Реклама

В Польше задержали военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу другой страны.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Реклама

Как сообщается, задержание произошло в пятницу по поручению районной прокуратуры Лодзь-Полесье, а расследование проводила Служба военной контрразведки. Подозреваемый обучался на офицерских курсах, он имеет двойное гражданство: польское и украинское. У него было обнаружено несколько различных мобильных телефонов, комплекты документов и печатей, а также значительная сумма наличных денег и золота.

Реклама

«В настоящее время Военная полиция не предоставляет никакой информации по этому поводу. „Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру“, — сообщил газете „Rzeczpospolita“ подполковник Дариуш Рокош, пресс-секретарь Военной жандармерии.

По неофициальным данным издания, речь идет о подозрении в шпионаже. В понедельник суд должен принять дальнейшие решения относительно ареста.

Новости партнеров

Новости партнеров