- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше задержали женщину, которая напала на украинок и выкрикивала ксенофобские лозунги
Женщина угрожала и требовала от пострадавших «убираться в Украину».
В польской Познани женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Инцидент произошел 4 апреля, нападавшего задержали правоохранители.
Об этом сообщила полиция Великопольского воеводства.
В сети распространилось видео, на котором женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно ведет себя и пытается ударить двух украинок.
«Это, черт возьми, Польша, а не Украина», — восклицала она.
Кроме того, женщина угрожала вызвать полицию и потребовала от пострадавших «убираться в Украину».
Правоохранители задержали нападающую и взяли под стражу. По информации полиции, ее действия квалифицируют как нападение и оскорбление по этническому признаку. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
В полиции также отметили, что ранее она не раз фигурировала в уголовных производствах. В частности, речь идет о делах, связанных с нарушением неприкосновенности личности, угрозами, оскорблениями, кражами, подделкой документов, мошенничеством, а также управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
