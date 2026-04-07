В Польше задержали женщину, которая напала на украинок и выкрикивала ксенофобские лозунги

В польской Познани женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Инцидент произошел 4 апреля, нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщила полиция Великопольского воеводства.

В сети распространилось видео, на котором женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно ведет себя и пытается ударить двух украинок.

«Это, черт возьми, Польша, а не Украина», — восклицала она.

Кроме того, женщина угрожала вызвать полицию и потребовала от пострадавших «убираться в Украину».

Правоохранители задержали нападающую и взяли под стражу. По информации полиции, ее действия квалифицируют как нападение и оскорбление по этническому признаку. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В полиции также отметили, что ранее она не раз фигурировала в уголовных производствах. В частности, речь идет о делах, связанных с нарушением неприкосновенности личности, угрозами, оскорблениями, кражами, подделкой документов, мошенничеством, а также управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мы ранее информировали, что украинцы в Чехии все чаще становятся жертвами избиения и травли просто из-за своего происхождения.