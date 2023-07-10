В Польше задержан российский шпион: им оказался гражданин Украины

В Польше задержан еще один российский шпион. Им оказался гражданин Украины, проживавший в соседнем государстве с 2019 года.

Об этом пишет rmf24.pl.

В Польше задержан член шпионской сети, действовавший по заказу российской разведки, он попал в руки сотрудников Агентства внутренней безопасности.

Это уже пятнадцатый человек, которому предъявлены обвинения в рамках масштабного расследования, проведенного Люблинским отделом Национальной прокуратуры.

Задержанный является гражданином Украины. В соседней стране он находится с 2019 года. Постоянного места жительства не было, проживал в разных населенных пунктах. Его задержали в Конине.

Задержанный шпион действовал преимущественно на Поморье. Он фотографировал порт в Гдыне, военный аэропорт в этом районе, а также фотографировал технику, используемую польскими солдатами. Фотографии он передал российской разведке, за что получал вознаграждение.

Мужчине предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе и деятельности в пользу иностранной разведки вопреки интересам Республики Польша. Он был арестован.

Задержанный гражданин Украины является 15 членом шпионской сети, ликвидированной несколько месяцев назад, в которую входили граждане нескольких стран. Эта группа отслеживала, в частности, грузы с поставками оружия в Украину. Кроме того, по данным служб она готовила диверсии на территории Польши.

Напомним, Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24.

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