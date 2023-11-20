В Польше задержан украинец – его подозревают в убийстве жены и двоих детей: что известно

В Познани задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве жены и двоих малолетних детей. Речь идет о 42-летнем мужчине, который, при пока невыясненных обстоятельствах, убил свою 29-летнюю жену и двоих детей в возрасте 1,5 и 4,5 года.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на представителя Окружной прокуратуры в Познани Лукаша Вавжиняка и генконсула Украины во Вроцлаве Юрия Токара.

"Я подтверждаю, что задержан человек — отец двух девочек и муж женщины, тела которых мы обнаружили. Сегодня будут проведены вскрытия тел трех погибших. Мы планируем допросить этого мужчину. Мужчина, женщина и дети являются украинцами", — заявил Вавжиняк.

Как сообщил прокурор, украинская семья находилась в Познани с 2019 года, они проживали в частном доме.

По данным польских органов, эта семья считалась благополучной, мужчина занимался бизнесом. Как писали польские СМИ, семейная трагедия произошла в субботу, 18 ноября, в пригороде Познани.

Напомним, в Польше утром 19 ноября произошла смертельная авария – автобус с десятью украинцами разбился недалеко от украинской границы. В результате ДТП погибли трое украинцев — две женщины и 6-летний ребенок (подробности, фото).

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