В Польше задержан украинец, незаконно переправлявший людей через границу

Расценки за перевозку мигрантов составляли от 200 до 1000 евро за человека.

В Польше был задержан 29-летний гражданин Украины, подозреваемый в незаконной переправке мигрантов из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба польской пограничной службы.

Польские следователи сообщили, что задержанный гражданин Украины был причастен к организации незаконного пересечения границы Польши, получая деньги за переправку нелегальных мигрантов "из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы".

"Расценки за перевозку мигрантов составляли от 200 до 1000 евро за человека, благодаря чему гражданин Украины получал значительные доходы от нелегальной процедуры", – говорится в заявлении польских пограничников.

Во время обысков по месту жительства было обнаружено 11 платежных карт, три ноутбука, планшет, пять мобильных телефонов, сим-карты разных сетей и пакет со шнурком, содержащий 0,6 г каннабиса.

Мужчину обвинили в участии в "организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы". Местный суд задержал мужчину на три месяца. За совершенное гражданину Украины грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Польши Варшаве полиция посреди улицы обнаружила 8-летнюю девочку из Украины. Ребенок плакал и сказал, что его здесь оставил отчим.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше в Медице микроавтобус с украинцами врезался в припаркованный грузовик: 8 пассажиров получили травмы разной сложности.

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