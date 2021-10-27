В Польше задержаны двух украинцев, которые обманули 380 тысяч человек: присылали "счета" за коммуналку

В Польше задержаны двух украинцев, которые обманули 380 тысяч человек: присылали "счета" за коммуналку

Украинцы были арестованы на три месяца.

Во Вроцлаве в Польше задержали двух украинцев в возрасте 24 и 25 лет, которые обманули или пытались обмануть 380 тысяч поляков.

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Об этом сообщает tvn24.pl.

По данным полиции Нижней Силезии, граждане Украины отправляли текстовые сообщения с информацией о долгах за коммунальные услуги. Там также была ссылка на фейковый сайт, где якобы можно было оплатить задолженность. Мошенники указывали небольшие суммы "долгов", поэтому некоторые пострадавшие без лишних вопросов переходили на сайт и вносили там свои банковские данные.

"Это были небольшие суммы денег, которые часто вообще не вызывали подозрения. Метод был основан на том, что злоумышленники рассылали случайно избранным людям текстовые сообщения с поддельной ссылкой, перенаправлявшей их на страницу, где они должны были ввести свои данные для входа в мобильный банк. Некоторые из жертв, увидев небольшую сумму к оплате, переходили по ссылке и вводили свои данные. Таким образом, преступники получали логины и пароли, благодаря которым они получали доступ к банковским счетам", — сказал представитель пресс-службы полиции Нижней Силезии Войцех Яблонский.

tvn24.pl

Несмотря на то, что мошенники обманули или пытались обмануть почти 380 тысяч человек, они успели присвоить лишь несколько десятков тысяч злотых. Однако полиция пока не может окончательно назвать точную сумму, поскольку она постоянно растет. Двух украинцев в Польше арестовали на 3 месяца. Полиция устанавливает всех причастных к преступлению и разыскивает подельников задержанных.

Напомним, в Польше украинец разбил помещение железнодорожного вокзала.

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