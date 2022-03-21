В Польше задумались, как отобрать имущество у российских олигархов

В Польше задумались, как отобрать имущество у российских олигархов

Правительство соседней страны планирует инициировать внесение поправок в законодательство с целью получения права на конфискацию.

В правительстве Польши рассматривают возможность конфискации российского имущества и активов в стране из-за войны, развязанной Кремлем в Украине.

Об этом сообщил изданию Wprost премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, на территории Польши есть недвижимость и финансовые активы (акции) находящихся под санкциями Евросоюза россиян, однако их конфискации препятствует действующее законодательство. Поэтому сначала необходимо внести изменения на конституционном уровне путем голосования в Сейме. На этот счет начались консультации с парламентской оппозицией.

"С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем произвести такие действия в нашей стране", — заявил Моравецкий.

Напомним, финансовая гвардия Италии арестовала крупнейший в мире мотопарусник стоимостью 530 миллионов евро, принадлежащий к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эта мера была осуществлена в соответствии с санкциями, которые применены к российским богачам, поддерживающим Путина, из-за вторжения России в Украину.

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