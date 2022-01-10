В Польше зафиксировали первые смерти от "Омикрона", умершие не были вакцинированы

В Польше зафиксировали первые смерти от "Омикрона", умершие не были вакцинированы

За последнюю неделю доля штамма "Омикрон" среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла.

В Польше подтверждены первые два летальных исхода от инфицирования людей штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Варшаве спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, пишет "Укринформ".

“Омикрон" тоже опасен. У нас есть по крайней мере два первых случая смерти лиц, инфицированных новой версией вируса – Омикроном. Речь идет о двух случаях в Малопольском воеводстве (Краков) у лиц старшего возраста – 92 и 85 лет, которые не были вакцинированы”, — отметил Андрусевич.

По его словам, за последнюю неделю доля штамма "Омикрон" среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1-2,5% до 7-8%. По последним данным, в Польше выявлено 193 случая "Омикрона", больше всего — в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

В тоже время в понедельник, 10 января, более 4,5 млн учеников средних школ вернулись на стационарное обучение в польских школах. По словам спикера Минздрава, в течение трех недель праздничных каникул, а позже дистанционного обучения удалось ограничить очаги коронавируса в школах.

Сейчас в Польше полностью вакцинированы 21,2 млн человек, бустерную дозу приняли 7,5 млн поляков. В конце января бустерную дозу смогут получить дети 12-18 лет. На сегодняшний день в этой возрастной группе в Польше вакцинировались 1,1 млн детей. В группе 5-11 лет вакцинировано уже 286 тыс. детей.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано более 7,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 19 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в Польше составляет около 100 тысяч.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Одессе был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

В Киеве обнаружили первые случаи инфицирования штаммом коронавируса Омикрон

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