В Польше зафиксировали самый высокий с апреля суточный прирост COVID-смертей: какова ситуация в стране

В Польше зафиксировали самый высокий с апреля суточный прирост COVID-смертей: какова ситуация в стране

В польском правительстве ожидают, что новая волна пандемии достигнет пика в начале декабря.

В Республике Польша во вторник, 30 ноября, зафиксировали 526 новых смертей от осложнений COVID-19, что является самым высоким с апреля суточным приростом связанных с коронавирусом летальных исходов в стране.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что 29 апреля коронавирусная инфекция унесла жизни 540 поляков. Тем временем положительные результаты тестов на COVID-19 в Польше получили еще 19 074 граждан. Средний суточный показатель больных за семь дней составил 23 191.

На прошлой неделе польский министр здравоохранения Адам Недзельский озвучил прогноз, согласно которому четвертая волна пандемии в стране достигнет пика в начале декабря, а количество новых больных будет ежедневно колебаться в пределах 35 тысяч.

После появления нового штамма COVID-19 "Омикрон" польское правительство приостановило авиасообщение с семью африканскими странами, в частности с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.

К тому же, общественным заведением, в частности церквям, спортивным центрам, гостиницам и ресторанам по всей стране приказали вдвое ограничить количество посетителей в период с 1 по 17 декабря.

Между тем случаи заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон" обнаружили в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, в частности в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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