В Польше загадочно исчез 34-летний мужчина: его тело нашли в чужой могиле

В Польше расследуют жуткое преступление

В Польше в конце ноября произошло жуткое событие: в могиле пожилой женщины нашли еще одно тело. Исследование ДНК подтвердило, что это мужчина из Катовице, который исчез в сентябре.

Об этом пишет wprost.pl.

34-летний мужчина жил в городе Катовице в Польше. В сентябре он вышел из дома, чтобы встретиться со знакомыми и загадочно исчез.

В конце ноября на кладбище в Житне под Радомском (Лодзинское воеводство) в могиле пожилой женщины было найдено тело мужчины. Тело было в состоянии разложения, поэтому следователи заказали исследование ДНК.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Катовице Александр Дуда сообщил газете «Gazeta Wyborcza», что результаты подтвердили, что это пропавший Марк К. Сейчас результаты вскрытия еще не готовы.

Мужчина, связанный со средой ультрас одного из польских футбольных клубов и причастный к торговле наркотиками, сейчас сотрудничает со следователями. Он признался в участии в похищении Марка К., был свидетелем его смерти и указал других участников события. 34-летний мужчина не был случайной жертвой. Он был осужден за торговлю наркотиками и некоторое время назад вышел из тюрьмы.

В Польше устанавливают всех причастных к преступлению.