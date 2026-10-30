В Польше заговорили о "госперевороте": полиция окружила здание Конституционного трибунала

Конституционный трибунал Польша / © скриншот с видео

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В Польше разразился политический кризис вокруг Конституционного трибунала. Председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя отстранили от должностей, здание оцепила полиция, а оппозиция заявила о «госперевороте».

Об этом сообщает PAP со ссылкой на сайт Конституционного трибунала и Polsat News.

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Почему отстранили главу Конституционного трибунала

Как сообщает PAP, судья с длинным стажем Анна Корвин-Петровская возглавила Конституционный трибунал (как Конституционный суд) и на месяц отстранила от обязанностей Богдана Свечковского и Бартоломея Соханского.

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Решение принято из статьи 130 Закона об устройстве общих судов:

«Если судья задержан за совершение умышленного преступления с поличным или если, учитывая характер совершенного судьей деяния, авторитет суда или существенные интересы службы требуют немедленного отстранения его от исполнения служебных обязанностей, председатель суда или министр юстиции могут постановить немедленное приостановление приговора дисциплинарным судом, но не дольше месяца».

Отмечается, что причиной отстранения стало то, что они незаконно блокировали собрание судей и формирование составов для рассмотрения дел. В то же время на странице Трибунала в сети X заявили, что сайт захватили, а Свечковский продолжает выполнять свои обязанности.

Полиция охраняет суд и как отреагировал Дональд Туск

Как сообщает Polsat News, здания Конституционного трибунала и возле его забора дежурят сотрудники полиции. В варшавском управлении полиции объяснили, что проводят служебные мероприятия по обращению судьи Анны Корвин-Петровской по поводу возможной угрозы жизни и здоровью работников суда.

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В то же время министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек сообщил, что подал в Трибунал пять заявлений о снятии иммунитета, в частности, касающихся Свечковского и его заместителя.

На фоне происходящего премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал заявление о необходимости восстановления законности.

«Восстановление верховенства права — наша обязанность. После лет беспредела, царившего в ПиС, это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет», — подчеркнул Дональд Туск.

Обвинение в «госперевороте» и возвращение президента

В польских СМИ отмечается, что конфликт является продолжением борьбы вокруг реформы суда. Правительство Дональда Туска стремилось назначить новых судей. Однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести назначенных парламентом кандидатов, а отстраненный председатель Свечковский блокировал их допуск к работе.

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После последних событий у здания Трибунала собрались протестующие, а оппозиционные силы обвинили правительство Туска в попытке захвата суда и «государственном перевороте».

Отмечается, что из-за обострения ситуации президент Кароль Навроцкий прервал свой визит в Сенегал. его самолет развернулся над Испанией и взял курс обратно в Варшаву.

Напомним, правительство Польши предлагает изменить закон о польском гражданстве. Цель инициативы — адаптировать законодательство к увеличению количества проживающих в стране иностранцев, а также усилить безопасность процедур приобретения гражданства.

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