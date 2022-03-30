В Польше заговорили о ядерном оружии и спрогнозировали новое нападение России на Украину

Польский политик раскритиковал Запад из-за недостаточной реакции политиков на геноцид украинцев.
Председатель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский признался, что он хотел бы, чтобы у Польши было ядерное оружие, однако отметил, что сейчас это невозможно.
Об этом он сказал в интервью Gazeta Polska.
Качиньский отметил, что война России против Украины будет продолжаться.
"Россияне готовятся к новому наступлению, они втягивают войска из разных уголков мира, но никто не может сказать, изменит ли эти силы ситуацию на фронте", — сказал глава "ПиС".
Он подчеркнул, что целью Путина является террор против украинцев, чтобы сломать Украину. Также польский политик раскритиковал Запад из-за недостаточной реакции политиков на геноцид украинцев.
Также Качиньский добавил, что хотел бы, чтобы в Польше было ядерное оружие, однако уточнил, что сейчас это нереально.
Напомним, украинские артиллеристы во вторник, 29 марта, "демилитаризовали" 14 единиц вражеской техники.
Читайте также:
- "Эта сволочь уже стоит на блокпоста": в Мариуполе подполковник полиции перешел на сторону оккупантов
- "Побьют ли Путина": братья Кличко попали на обложку польского журнала (фото)
- Подоляк назвал Абрамовича очень эффективным посредником между делегациями Украины и РФ