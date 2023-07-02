В Польше захейтили ресторан из-за трудоустройства украинок, после чего заведение закрылось – подробности

Особенно заведение ссорили пользователи с триколором в профилях.

В Польше, городе Катовице, прекратило работу бистро "Козак" (Bistro Kozackie), где готовили национальные блюда десять украинок, вынужденных покинуть дома из-за войны.

Об этом говорится в материале zaxid.net со ссылкой на комментарии владельцев заведения в соцсетях и Gazeta Wyborcza.

Заведение открыло свои двери в конце 2022 года в польском Катовице. В бистро "Козак" готовили и обслуживали гостей беженцев из Украины.

Польский безнесмен Пшемислав Солтысик пригласил на работу женщин-беженок из Украины, которые нашли временное убежище в Польше.

В бистро можно было заказать традиционные украинские блюда: борщ с пышками, котлету по-киевски и т.д. Заведение посещали как украинцы, проживающие в Катовице, так и поляки.

Однако на днях основатель ресторана Пшемислав Солтысик сообщил, что Bistro Kozackie не приносило достаточной прибыли, в частности, из-за негативных отзывов и хейта в интернете. Пользователи жаловались, что там готовят украинские блюда и трудоустраивают украинок. Многие интернет-пользователи оставили свои негативные комментарии, даже не посетив заведение.

"С самого начала у нас были проблемы с оценкой нашего ресторана в интернете. (...) Нам дают низкие оценки и ужасные комментарии. У нас много расистских и ксенофобских постов даже на нашей странице Facebook. Некоторые из них там и сегодня", – рассказал Солтысик.

По словам владельца бистро, там радовались конструктивной критике, поскольку это позволяло улучшать и совершенствовать его работу. Однако были комментарии, которые явно имели целью повредить репутации заведения.

"Было много комментариев "ниже пояса", например, что у нас воняет. И это писали люди, у которых в профиле в Facebook, например, был флаг России. Такие оценки были несправедливыми по отношению к нам и, безусловно, повлияли на уменьшение количества гостей", – рассказал Пшемислав Солтысик.

Тем временем россияне планомерно выжигают землю вокруг Антоновского моста. Больше всего страдает поселок с одноименным названием – Антоновка, фактически пригород Херсона.

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