В Польше закрыли аэропорт «Жешув» из-за «военной активности»
В ночь на 10 сентября польский аэропорт Жешув временно закрыли из-за угрозы в воздушном пространстве.
В ночь на 10 сентября аэропорт Жешув в Польше был закрыт из-за «незапланированной военной активности».
Об этом говорится в сообщении системы информирования авиационных служб Notamify.
В оперативном командовании Вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны Оперативный командующий активировал все необходимые процедуры.
«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности», — говорится в сообщении военных в соцсети Х.
В командовании отметили, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасность граждан, особенно в районах, граничащих с потенциальной зоной угрозы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.