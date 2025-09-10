В Польше закрыли аэропорт «Жешув» из-за «военной активности»

Аэропорт «Жешув» / © wikipedia.org

В ночь на 10 сентября аэропорт Жешув в Польше был закрыт из-за «незапланированной военной активности».

Об этом говорится в сообщении системы информирования авиационных служб Notamify.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши подтвердили, что для обеспечения безопасности в воздушном пространстве страны Оперативный командующий активировал все необходимые процедуры.

«В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности», — говорится в сообщении военных в соцсети Х.

В командовании отметили, что мероприятия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасность граждан, особенно в районах, граничащих с потенциальной зоной угрозы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября несколько ударных беспилотников пролетели воздушное пространство Волыни в направлении Польши.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.