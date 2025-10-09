В Польше закрыли дело по жалобе депутата, обвинившей таксиста из Украины в нападении

Депутат Гданьского городского совета от «Гражданской коалиции» Сильвия Цисонь / © скриншот с видео

Реклама



Польская прокуратура закрыла дело о вероятном возбуждении против депутата городского совета Гданьска Сильвии Цисонь. Ранее она пожаловалась, что на нее напал водитель из Украины. Он тоже подал заявление против Цисони, которое еще рассматривают польские правоохранители.

Об этом сообщают польские медиа TVN24 и Radio ZET.

Депутат в сентябре сообщила, что водитель такси напал на нее, опрыскал слезоточивым газом, из-за чего ее доставили в отделение неотложной помощи «с ожогами половины лица, всей шеи и зоны декольте».

Реклама

Впоследствии портал Trójmiasto.pl опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой слышно, как Сильвия Цисонь грубо разговаривает с опоздавшим водителем, который не высадил ее в указанном ею месте.

Разразился скандал. Депутат извинилась за нецензурную лексику, однако добавила, что обнародованное видео показывает ситуацию лишь частично

«На нем не слышно, как водитель оскорбляет меня словесно, плюется на меня и, в конце концов, без всяких оснований, использует против меня перечный баллончик. Хочу категорически подчеркнуть, что мои слова не оправдывают применение физического насилия и агрессии, которые я испытала», — написала Цисонь на Facebook.

Цисень приостановила членство в Клубе советников «Гражданской коалиции» в Гданьском горсовете и в структурах партии «Инициатива Польша».

Реклама

Глава клуба советников «Гражданской коалиции» в Гданьском городском совете Цезарий Шпевак-Довбор уточнил, что ожидается полное расследование дела полицией, прокуратурой и судом.

Пресс-секретарь полиции Гданьска Мариуш Хржановский заявил, что после расследования и анализа всех доказательств было решено закрыть дело по заявлению Цисонь.

А вот заявление, которое водитель такси подал после конфликта с депутатом, все еще анализируется. Украинец утверждает, что почувствовал оскорбления на национальной почве и нарушение физической неприкосновенности.

«Полицейские провели проверку. Они также передали полный пакет документов на рассмотрение прокурору», — прокомментировал заявление таксиста Мариуш Хржановский.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что депутат Гданского городского совета от альянса «Гражданская коалиция» Сильвия Цисонь обругала украинского таксиста, посоветовав ему «возвращаться в свою страну». Ее отстранили от работы за оскорбления на национальной почве.