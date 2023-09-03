В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев: какая причина

В центре можно было разместить сразу до 9-10 тысяч человек.

В Польше прекратил работу самый большой центр для приема украинских беженцев. Он был расположен в городе Надажин, в 30 километрах от Варшавы.

Об этом пишет Financial Time.

Как пояснили в пресс-службе Мазовецкого края, центр приема беженцев решили закрыть, поскольку большинство из них уже нашли жилье в других местах.

Несмотря на это, нескольким сотням беженцев, которые все еще находились на территории центра, пришлось переселиться.

"Центр был закрыт. Новые люди не поступали, и большой масштабный центр потерял свою актуальность. В момент закрытия в нем находилось около 300 человек. Некоторые из них были перераспределены в меньшие центры, а другие обратились в местные органы самоуправления", – сообщила пресс-секретарь Мазовецкого. воеводства Дагмара Залевска.

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Отметим, что центр был открыт в начале полномасштабной войны в 2022 году. Туда можно было разместить сразу до 9-10 тысяч человек.

"Центр беженцев был разделен на разные сектора, каждый из которых оборудован кроватями, санузлами, временными душами, зонами для приема пищи и зарядки мобильных телефонов, а также комнатами для матерей с малыми детьми", — говорится в сообщении.

Тем временем польский "Центр Мерошевского" запускает новую стипендиальную программу. Она получила название "Луна в Польше".

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