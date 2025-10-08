В Польше заметили метеошары, запущенные из Беларуси: что внутри (фото)

Польский флаг

Польские пограничники за последние дни нашли три метеошара, наполненные контрабандными сигаретами. Эти шары прилетели с территории Беларуси и преодолели более 30 км от границы.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент с шарами в Польше произошел в те же дни, когда более 20 подобных метеозондов с контрабандой залетели в Литву, вызвав временное нарушение работы аэропорта в Вильнюсе.

Один из шаров нашли в селе Ожинник неподалеку от Белостока — примерно в 30 км от белорусской границы. Впоследствии еще один аналогичный метеошар обнаружили в селе Ольшево, расположенном к югу от города.

Третий объект нашли уже непосредственно в самом Белостоке — на одной из городских улиц, то есть более чем в 40 км от границы.

Метеорологический шар с контрабандой сигарет в Ольшево

Контрабандный воздушный шар в Белостоке

По данным местных СМИ, польские правоохранители рассматривают версию, что это новый способ контрабанды табачных изделий из Беларуси в страны Евросоюза.

Напомним, 4 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу после того, как над его территорией заметили неизвестный воздушный шар. Прибывающие рейсы перенаправляли в Каунас и Ригу.