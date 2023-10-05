В Польше заммэра за секс освобождал женщин от работы: подробности скандала

Чиновник также помогал делать фальшивые справки о вакцинации.
В Польше разразился скандал: заместитель мэра города Новогард требовал от женщин сексуальные услуги в обмен на освобождение от назначенных общественных работ. Также он издавал фальшивые справки о вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет польское издание wprost.pl.
В настоящее время вице-мэра Новогарда подозревают в совершении 20 преступлений. Пять из них касаются правонарушений коррупционного характера. Большинство из них связано с предложением сексуальных услуг в обмен на освобождение от работы в муниципалитете. Как утверждается, он уверял жертв, что их приговоры будут упразднены, если они согласятся предоставить ему сексуальные услуги.
Он также обвиняется в том, что он выступал посредником в выдаче фальшивых справок о прививках от COVID-19.
"Обвиняемый, имея доступ к людям, которые могли сделать такие записи, организовывал услуги для тех, кто не хотел делать такую прививку", — пояснил прокурор Марцин Лоренц.
Заместитель городского головы, который находится под стражей, признал все предъявленные ему обвинения и выразил готовность добровольно понести наказание. Сторона обвинения предложила наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы. Кроме того, прокурор требует денежного штрафа и 10-летнего запрета обвиняемому занимать какие-либо должности в органах и учреждениях государственной власти и местного самоуправления.
Напомним, в Польше мужчину оштрафовали на 500 злотых из-за страшного сна.
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