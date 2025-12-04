В Польше запретили партию, которая действовала более 20 лет: в чем причина

В Польше запретили деятельность коммунистической партии / © Associated Press

Конституционный трибунал Польши запретил деятельность коммунистической партии, которая существовала в стране с 2002 года. Судьи постановили, что цели и деятельность партии не соответствуют конституции страны.

Об этом сообщает Polsat News.

«В польском праве нет места партии, прославляющей преступников и коммунистические режимы, ответственные за гибель миллионов людей, включая наших соотечественников, польских граждан», — заявила судья Конституционного трибунала Кристина Павлович, обосновывая принятое решение.

Конституционный трибунал признал, что деятельность партии нарушает конституцию, которая запрещает деятельность в Польше партий, пропагандирующих тоталитарные системы: нацизм, фашизм и коммунизм. В результате решение привело к полной делегализации Коммунистической партии Польши (КПП) и исключению ее из партийного реестра.

Решение было принято в полном составе под председательством Богдана Свенчковского.

Коммунистическая партия Польши (КПП) является частью Коммунистического Интернационала. До вынесения вердикта коммунистические партии со всего мира выражали свое несогласие с запретом.

«Эта попытка запретить Польскую коммунистическую партию является кульминацией предыдущих усилий польской буржуазии и правительств, поддерживаемых ЕС, официальной идеологией которого является антикоммунизм», — написали члены 35 коммунистических партий в совместном заявлении.

Еще в 2020 году тогдашний министр юстиции Збигнев Зебро подал ходатайство о делегализации Коммунистической партии Польши. Однако тогда ходатайство было отклонено.

В середине ноября этого года президент Кароль Навроцкий подал в Конституционный трибунал ходатайство о признании целей и деятельности Коммунистической партии неконституционными.

По мнению президента, КПП опирается на «тоталитарные методы и практику коммунизма и представила предположение об использовании насилия для получения власти и влияния на государственную политику».

КПП не скрывает своих корней в большевистской партии. «Коммунистическая партия Польши — это марксистско-ленинская партия, опирающаяся на лучшие патриотические и интернационалистические традиции польского рабочего движения», — говорится в уставе КПП, опубликованном на веб-сайте запрещенной партии.

«У них есть гимн „Интернационал“, [в котором есть слова] „это будет наша последняя битва“, и именно этого я прошу. Пусть Конституционный трибунал положит конец этой битве, чтобы, применяя положения конституции, это стало последним актом законного существования и деятельности партии под названием Коммунистическая партия Польши в Польше», — сказал профессор Дариуш Дудек, представляющий президента, перед Конституционным трибуналом.

Напомним, ранее польский Сейм отклонил законопроект президента Польши Кароля Навроцкого о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины, который содержал предложения о наказании за пропаганду «бандеризма» и «идеологии ОУН-УПА».