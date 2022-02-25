В Польше запретили российские пропагандистские каналы

Запретили четыре меди.
В Польше Национальный совет радиовещания и телевидения запретил пропагандистские российские телеканалы.
Об этом сообщает Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Отмечается, что ресурсы решили заблокировать из-за нападения России на Украину, которое произошло утром 24 февраля.
Речь идет о четырех ресурсах: Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, "Союз" Russia 24. Их удалили из реестра разрешенных медиа.
К слову, латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов : "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр". Трансляция канала "Россия-PTP" запрещена на пять лет, "Россия 24" — на четыре года, "ТВ Центр" на три года.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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