В Польше запретили российские пропагандистские каналы

Запретили четыре меди.

В Польше Национальный совет радиовещания и телевидения запретил пропагандистские российские телеканалы.

Об этом сообщает Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Отмечается, что ресурсы решили заблокировать из-за нападения России на Украину, которое произошло утром 24 февраля.

Речь идет о четырех ресурсах: Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, "Союз" Russia 24. Их удалили из реестра разрешенных медиа.

К слову, латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов : "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр". Трансляция канала "Россия-PTP" запрещена на пять лет, "Россия 24" — на четыре года, "ТВ Центр" на три года.