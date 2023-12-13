В Польше запретили устраивать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Мэр польской гмины Дорогуск Войцех Савва не разрешил перевозчикам блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Войцех Савва сослался на законодательную причину, а именно угрозу имуществу в значительных размерах, в частности, финансовые потери предпринимателей.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован с 11 декабря, однако уже 13-го протестующие заявили о намерении снова закрыть для грузовиков подъезд к границе. Так, организатор прошедшей забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.

Впрочем, местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогусский запретил восстанавливать блокаду.

Польские водители намерены обратиться в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах.

На обжалование решения мэра у них есть семь дней.

Несмотря на то, что "Ягодин-Дорогуск" разблокирован, на проезд всей очереди грузовиков нужно больше суток.