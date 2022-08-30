В Польше заработает медицинский хаб для украинцев: когда и какие услуги там можно будет получить

В Польше анонсировано открытие медицинского хаба для украинцев.
Медицинский хаб для украинских пациентов, эвакуированных на лечение в Европу, откроют в польском городе Жешув 1 сентября. Он открывается Министерством здравоохранения Украины совместно с Министерством здравоохранения Республики Польша и представителями Европейской комиссии.
Об этом информирует Минздрав.
Хаб расположен вблизи аэропорта. Это специальное помещение с необходимыми условиями и персоналом.
Пациенты в хабе смогут отдохнуть или заночевать при эвакуации в случае непредвиденных обстоятельств (например, задержка или отмена рейса).
"Мы должны обеспечить безопасность гражданам в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как, например, задержка или отмена рейса, или же в случае необходимости транспортировать группами большое количество пациентов. Именно поэтому, благодаря сотрудничеству Минздрава с Еврокомиссией и Министерством здравоохранения Польши, было принято решение создать медицинский хаб со всеми необходимыми условиями и медицинскими работниками, где пациенты смогут безопасно отдохнуть или заночевать во время транспортировки по эвакуационному маршруту", — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Напомним, украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью.
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