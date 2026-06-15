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В Польше застрелили известного российского художника — критика Путина: что заявили в полиции (фото)
Местные СМИ связывают убийство с критикой кремлевского режима.
В польском городе Бяла-Подляска (Люблинское воеводство) утром 15 июня был застрелен 44-летний гражданин России Семен Скрепецкий.
Об этом сообщает ряд польских СМИ, в частности wpolsce24.tv.
Что известно об убийстве Скрепецкого — полиция
Польская полиция подтвердила личность погибшего и продолжает расследование обстоятельств преступления. По данным правоохранителей, нападение произошло около 10:00 на улице Королевы Ядвиги. Неизвестный открыл огонь по мужу, после чего скрылся. Несмотря на попытки медиков спасти потерпевшего, он скончался на месте.
Кем был Скрепецкий
Польские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что жертвой стал Семен Скрепецкий — российский художник, политический эмигрант и критик режима главы Кремля Владимира Путина.
По информации журналистов, мужчина проживал в Польше после выезда из России и открыто выступал против политики Кремля.
Официально польские правоохранительные органы подтвердили только гражданство и возраст погибшего.
Масштабная спецоперация после убийства
После стрельбы полиция начала масштабную операцию по поиску нападающего. В городе были выставлены блокпосты, проверялись дороги и усиливались меры безопасности у учебных заведений.
В полиции сообщили, что на уездной территории не зафиксированы другие инциденты с применением огнестрельного оружия.
Правоохранители также обратились к очевидцам происшествия с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.
Сообщают о задержании подозреваемого
По данным местных источников, одного из вероятных нападавших могли задержать недалеко от консульства Беларуси в Бялой-Подляской.
СМИ утверждают, что задержанный может быть гражданином Беларуси. В то же время, официального подтверждения этой информации от полиции или прокуратуры пока нет.
Прокуратура рассматривает дело как умышленное убийство с применением огнестрельного оружия.
«На месте работала следственно-оперативная группа под наблюдением прокурора. Мы собираем доказательства и опрашиваем свидетелей», — заявил исполняющий обязанности представителя Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.
Следователи устанавливают мотивы преступления и проверяют все возможные версии, в частности вероятный политический мотив убийства.
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