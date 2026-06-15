В Польше застрелили известного российского художника — критика Путина: что заявили в полиции (фото)

Полиция Польши Фото иллюстративная

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В польском городе Бяла-Подляска (Люблинское воеводство) утром 15 июня был застрелен 44-летний гражданин России Семен Скрепецкий.

Об этом сообщает ряд польских СМИ, в частности wpolsce24.tv.

Что известно об убийстве Скрепецкого — полиция

Польская полиция подтвердила личность погибшего и продолжает расследование обстоятельств преступления. По данным правоохранителей, нападение произошло около 10:00 на улице Королевы Ядвиги. Неизвестный открыл огонь по мужу, после чего скрылся. Несмотря на попытки медиков спасти потерпевшего, он скончался на месте.

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Семен Скрепецкий — художник-карикатурист / © Антикор

Кем был Скрепецкий

Польские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что жертвой стал Семен Скрепецкий — российский художник, политический эмигрант и критик режима главы Кремля Владимира Путина.

Художник высмеивал не только Путина, но и Лукашенко, Кадырова и т.д. / © Антикор

По информации журналистов, мужчина проживал в Польше после выезда из России и открыто выступал против политики Кремля.

Официально польские правоохранительные органы подтвердили только гражданство и возраст погибшего.

Масштабная спецоперация после убийства

После стрельбы полиция начала масштабную операцию по поиску нападающего. В городе были выставлены блокпосты, проверялись дороги и усиливались меры безопасности у учебных заведений.

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В полиции сообщили, что на уездной территории не зафиксированы другие инциденты с применением огнестрельного оружия.

Правоохранители также обратились к очевидцам происшествия с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.

Сообщают о задержании подозреваемого

По данным местных источников, одного из вероятных нападавших могли задержать недалеко от консульства Беларуси в Бялой-Подляской.

СМИ утверждают, что задержанный может быть гражданином Беларуси. В то же время, официального подтверждения этой информации от полиции или прокуратуры пока нет.

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Прокуратура рассматривает дело как умышленное убийство с применением огнестрельного оружия.

«На месте работала следственно-оперативная группа под наблюдением прокурора. Мы собираем доказательства и опрашиваем свидетелей», — заявил исполняющий обязанности представителя Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.

Следователи устанавливают мотивы преступления и проверяют все возможные версии, в частности вероятный политический мотив убийства.

Напомним, ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть убит токсином ядовитой лягушки. Токсин, полученный из эквадорской лягушки-дереволаза, применили, потому что он более «надежный метод убийства», чем «Новичка».

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