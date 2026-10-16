В Польше завыли сирены: ПВО и авиацию привели в боевую готовность из-за атаки России

Польша поднимала в воздух истребители / © PAP

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Польша задействовала военную авиацию на фоне массированной российской атаки по западным регионам Украины утром 16 октября. Также в стране привели в готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом пишет PAP со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB), разослав предупреждение жителям приграничных регионов.

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Как Польша отреагировала на российскую атаку

Польское Министерство обороны пояснило, что меры превентивны и имеют целью защиту воздушного пространства страны, особенно в районах вблизи территорий Украины, подвергшихся ударам.

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Предупреждения получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств. RCB сообщил, что польская авиация действует в воздушном пространстве страны и призвал следить за дальнейшими сообщениями.

Как сообщает Express, впоследствии польская сторона заявила, что угрозы территории страны нет. Министерство обороны также сообщило, что нарушения польского воздушного пространства не зафиксированы.

После завершения операции военная авиация прекратила работу в рамках этих мер, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись в обычный режим.

Какие последствия понесла Украина

Российская атака в ночь на 16 октября и утром затронула несколько регионов Украины. На Волыни из — за повреждения энергетической инфраструктуры по состоянию на утро без электричества осталось около 370 тысяч потребителей.

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В результате удара по предприятию в Маневичах погиб один человек, еще восемь получили ранения. В Ковеле также пострадал таможенный терминал — там было уничтожено около десяти грузовиков.

Польша не в первый раз реагирует на российские атаки — последние новости

Вечером 15 октября польские службы уже предупреждали жителей Люблинского воеводства о российской воздушной атаке на Украину. Тогда RCB также сообщал о работе польской авиации и впоследствии известил, что угрозы для территории Польши нет.

Подобные меры польские военные принимали и в ночь на 9 октября. На фоне российских ударов по западным областям Украины Польша подняла военную авиацию, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки перевела в состояние повышенной готовности. В оперативном командовании Вооруженных сил Польши объясняли, что военные следят за развитием ситуации и готовы реагировать на угрозы.

5 октября воздушную ситуацию отслеживали также в Румынии. Вблизи ее границы с Украиной зафиксировали воздушную цель, из-за чего в небо подняли два испанских истребителя F-18. Польская авиация тем временем патрулировала воздушное пространство. В регионе усиливались меры воздушного наблюдения из-за российских ударов вблизи восточного фланга НАТО.

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