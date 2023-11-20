В Польше заявили, что Беларусь пытается наладить диалог для "отбеливания" своего имиджа

В то же время, режим Лукашенко продолжает операцию по дестабилизации польско-белорусской границы.

ВластиБеларуси пытаются найти возможность диалога с Польшей, чтобы "отбелить" свой имидж на международной арене.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Россия и Беларусь продолжают операции против Польши, направленные на разрушение имиджа Польши, подрыв взаимного доверия между поляками и украинцами, высмеивание структур безопасности Польши и сеяние тревоги в нашем обществе", — заявил он.

Жарин отметил, что. В последнее время пропаганда Кремля пытается дискредитировать польскую обороноспособность, продвигая тезис о том, что. Потенциал польской армии преувеличен.

"В то же время решение польского Министерства обороны о создании танкового батальона на востоке страны было "интерпретировано" кремлевской пропагандой — в том числе и Песковым — как шаг к эскалации напряженности в отношениях с Минском и Москвой", — заявил он.

Он заявил, что согласно ранее проведенным операциям, направленным на ссору поляков и украинцев путем огласки событиям (реальным или вымышленным), способным ослабить взаимное доверие между двумя народами, пропаганда России сейчас акцентирует внимание на протесте польских перевозчиков на границе с Украиной.

"В пропагандистской деятельности режима Лукашенко в отношении Польши прослеживается такая тенденция — подаются сигналы об открытости Минска в диалог с будущим правительством Польши", — заявил он.

В то же время, по словам представителя польского правительства, режим так называемого "президента" Беларуси Лукашенко пытается представить политику Варшавы как агрессивную и провокационную.

"Подобные нарративы белорусского режима следует воспринимать как попытку использовать поствыборную ситуацию в Польше для смягчения позиции польского правительства по отношению к враждебным действиям Минска, а также для отбеливания своего имиджа, полного фальши", — заявил он.

Чиновник добавил, что операция по дестабилизации польско-белорусской границы с использованием искусственной миграции, начатой Лукашенко еще в 2021 году, все еще продолжается.

"Эта операция также постоянно сопровождается дезинформационной деятельностью, заключающейся в постоянном повторении обвинений в адрес Польши в совершении — руками пограничных служб — геноцида в отношении "беженцев", которые пересекают или пытаются пересечь пограничный барьер", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь причастна к незаконному вывозу детей из временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что польский пограничник выстрелил в прорвавшегося из Беларуси мигранта.

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