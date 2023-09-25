В Польше заявили, что Германия нарушает ее суверенитет усилением визового контроля

Варшава утверждает, что нарушение в выдаче виз нелегальным мигрантам случайно.

Польский глава Министерства иностранных дел Збигнев Рау призвал канцлера Германии Олафа Шольца уважать суверенитет Польши после предложения усилить контроль на границе из-за нелегальных мигрантов.

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Об этом сообщает "Польское радио".

Польский министр заявил, что заявления канцлера Германии свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и проходящей в стране избирательной кампании.

В частности, речь идет о выступлении Шольца на митинге Нюрнберге, где он высказался за усиление контроля на границе с Польшей из-за нелегальной миграции.

В МИД Польши считают, что такие заявления нарушают принципы суверенного равенства государств, залогом чего являются дружеские отношения и сотрудничество.

Варшава утверждает, что нарушение в выдаче виз нелегальным мигрантам случайно, а все подобные случаи расследуются правоохранительными органами. Сообщаешься, что в рамках расследования уже задержаны семь человек.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что политика Украины "вредна, болезненна и оскорбительна".

Кроме того, мы ранее информировали, что США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

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