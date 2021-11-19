В Польше заявили, что мигрантов у границ с Белоруссией не осталось: куда их вывезли

В Польше заявили, что мигрантов у границ с Белоруссией не осталось: куда их вывезли

Часть мигрантов улетела домой.

В Польше заявляют, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов, находившихся там более недели.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожи в Twitter.

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"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них были размещены в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", — написал он.

В то же время Эстония решила направить около сотни военных в Польшу. В частности, речь идет о добровольцах и резервистах, а также о группе военной полиции.

"Сейчас я подписал протокол для принятия решения, которое состоит в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", — сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает ERR.

Напомним, власти Беларуси заявили, что по состоянию на 18 ноября на территории страны находятся примерно 7 тысяч беженцев. В то же время в так называемых стихийных лагерях на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией разместились около 2 тысяч мигрантов.

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