В Польше заявили, что министр обороны Германии обещает выдвинуть предложение правительства по Patriot

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала представить правительству предложение о развертывании систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины.

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Глава Минобороны Польши провел разговор со своей немецкой коллегой. По его словам, в разговоре с Ламбрехтом "еще раз убедил", что развертывание Patriot в Украине повысит безопасность и Польши, и Украины.

"Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству. Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", — заметил Блащак.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с союзниками по передаче американских систем противовоздушной обороны. По его словам, диалог сдвинулся с мертвой точки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что пока окончательное решение о поставках американских систем ПВО еще не было принято. Впрочем, в Альянсе продолжаются дискуссии на этот счет.

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