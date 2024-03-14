В Польше заявили, что не будут способствовать возвращению украинцев домой

Для Польши важны беженцы из Украины с учетом потребностей рынка труда.

Польша не поощряет беженцев из Украины возвращаться назад, но и не будет препятствовать, если так решат люди.

Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы, передает DW.

Он заявил, что Польша в этом вопросе будет оставаться абсолютно нейтральной.

"То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", — рассказал Гузы.

Дипломат признал, что для Польши важны беженцы из Украины с учетом потребностей рынка труда.

"Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польская власть каким-то образом будет реагировать", — добавил Гузы.

Напомним, ранее сообщалось, что исследование показало, сколько украинцев не вернется домой из-за границы после войны.

Кроме того, мы раньше информировали, сколько украинок планируют навсегда остаться в Польше.

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