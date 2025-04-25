В Польше заявили, что Россия должна отдать Владивосток Китаю: в чем причина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия фактически сдала Владивосток Китаю / © Associated Press

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Российская Федерация должна вернуть Владивосток Китаю, поскольку влияние Пекина на Дальний Восток страны достигло невиданных масштабов.

Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, на фоне войны против Украины Дальний Восток России остался фактически без военного присутствия, что открыло путь для экономической и военной экспансии Китая.

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«Это мой добрый совет России. Будь я российским националистом, я бы серьезно волновался, что Путин отдал страну под китайское влияние, чего не допускал ни один предыдущий лидер РФ», — подчеркнул Сикорский.

Он также напомнил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году Китай никогда не имел доступа к нему. Но впервые за историю в 2024 году Путин разрешил Китаю использовать порт, чем фактически отдал регион на откуп Пекину.

«Это не партнерство, а васализация. Китай придает России протокольную вежливость, но увлекает ее рынок и усиливает зависимость», — добавил польский дипломат.

Он процитировал слова Збигнева Бжезинского, согласно которым Россия имеет только два стратегических пути: союз с Западом или зависимость от Китая.

«Путин свой выбор сделал — это хорошо для него, но плохо для России «, — резюмировал Сикорский.

Напомним, Радослав Сикорский также прокомментировал объявленный в России массовый призыв срочников и отметил, что это может означать, что в Кремле готовятся к новой войне.