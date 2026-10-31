Конституционный трибунал в Польше / © Associated Press

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В Польше происходит государственный переворот, поскольку правительство пытается захватить контроль над Конституционным трибуналом.

Об этом заявил утром в субботу, 31 октября, отстраненный от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдан Свенчковский, которого цитирует RMF24.

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«Мы имеем дело с покушением на конституционный орган государства, с государственным переворотом. Эта власть сегодня показала, что способна пойти на любое беззаконие», — заявил Свенчковский во время выступления перед сторонниками, собравшимися у здания Трибунала.

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Он подчеркнул, что захват помещения учреждения не означает установления контроля над самим конституционным органом.

«Можно коварно захватить здание, но невозможно захватить конституционный орган государства. Трибунал формируют назначенные в соответствии с законом судьи, а не узурпаторы, которые попали туда через черный ход в сопровождении правительственной охраны», — сказал председатель КТ.

По словам Свенчковского, действия правительства против независимого Конституционного трибунала не имеют прецедентов в мире и ставят под сомнение принадлежность Польши к числу демократических правовых государств.

Он также заявил, что ни одна политическая власть не может самостоятельно определять, кто должен ее судить, и назначать судей в соответствии со своими предпочтениями.

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«Нельзя молчать и соглашаться с захватом государства и его институтов», — подчеркнул Свенчковский, добавив, что независимость Конституционного трибунала является гарантией защиты прав и свобод граждан от злоупотреблений со стороны власти.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил ситуацию необходимостью восстановления законности в Конституционном трибунале, который, по его словам, был политизирован предыдущей властью. Он обвинил Свенчковского в нарушении закона из-за передачи политически чувствительных дел лично выбранным судьям.

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал экстренные консультации с представителями парламентских сил на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала.

Напомним, в Польше разразился настоящий конституционный кризис. В пятницу вечером, 30 октября, президент Кароль Навроцкий прервал свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены председателя Конституционного трибунала (КБ). На сайте суда появилось сообщение о том, что председатель Богдан Свенчковский и заместитель председателя Бартоломей Соханский отстранены от должностей, а судья Анна Корвин-Петровская, имея наибольший стаж, возглавила КБ.

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