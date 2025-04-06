В Польше заявили об обострении ситуации на границе с Беларусью: что происходит

На польско-белорусской границе активизировались нелегальные мигранты / © из соцсетей

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В Польше заявили об активизации на границе с Беларусью нелегальных мигрантов, которые становятся более агрессивными в своих попытках проникнуть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщил польский вице-премьер-министр и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш, передает Polsat News.

По его словам, иностранцы, которым способствует режим Лукашенко, становятся все более жестокими — бросают камни или ветки, пытаются разрезать ограждение болгарками.

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Только за одну ночь было зафиксировано триста попыток нелегального проникновения в Польшу, при этом мигранты действовали большими группами.

Косиняк-Камыш назвал обострение на границе целенаправленной атакой на Польшу и Европу, которая осуществляется под покровительством Беларуси и России.

При этом он предупредил, что Польша больше не принимает заявлений о предоставлении убежища, поэтому все попытки нелегального пересечения границы будут расцениваться как нарушение закона.

«Мы должны четко и понятно сообщить всем, кто думает, что они легко найдут нелегальный путь в Европу с участием Беларуси и России: они его не найдут, потому что мы не принимаем заявления об убежище. Мы просто хотим предостеречь их, чтобы они не попали в ловушку белорусского и российского режимов», — добавил польский вице-премьер.

Напомним, ранее во время попытки пересечь польскую границу со стороны Беларуси мигранты напали на пограничный патруль.