В Польше женщина бросилась под автомобиль, узнав о гибели дочери в Украине: "Нет смысла жить"

Полиция спасла украинку, узнавшую о гибели своей дочери.
В Варшаве спасли 42-летнюю украинку. Женщина бросилась под колеса автомобиля, узнав, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.
Об этом пишет se.pl/warszawa.
По данным польской полиции, они патрулировали одну из улиц Варшавы и заметили, как женщина пытается броситься под машину. Полиция остановилась, чтобы помочь женщине, но она вырывалась и кричала на украинском языке.
"Когда я услышал, как она кричит по-украински, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся", — сказал инспектор Гжегож Пищек.
Полиция пыталась пообщаться с женщиной, однако она была в шоковом состоянии и говорила только по-украински. Тогда ей вызвали медиков и переводчика. После этого стало известно, что 42-летняя женщина – беженка из Украины. Она узнала, что россияне убили ее 20-летнюю дочь и пыталась совершить самоубийство. Украинка убеждала, что теперь ей нет смысла жить.
Украинку госпитализировали, она находится под наблюдением медиков.
Напомним, в Люблинском воеводстве Польши 25 декабря автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо. Автобус направлялся в Украину.
Также в Польше на границе задержали 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.
Читайте также:
- Подросток сбежал из Польши в Украину, чтобы увидеться с девушкой из компьютерных игр: драматическая история (фото)
- Была бледна и опухла: в Польше в бетонном сарае нашли беременную, бежавшую от врачей (фото)
- Выманивают номер PESEL и берут кредиты: украинцев в Польше предупредили о мошенниках