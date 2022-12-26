В Польше женщина бросилась под автомобиль, узнав о гибели дочери в Украине: "Нет смысла жить"

В Варшаве спасли 42-летнюю украинку. Женщина бросилась под колеса автомобиля, узнав, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.

Об этом пишет se.pl/warszawa.

По данным польской полиции, они патрулировали одну из улиц Варшавы и заметили, как женщина пытается броситься под машину. Полиция остановилась, чтобы помочь женщине, но она вырывалась и кричала на украинском языке.

" Когда я услышал, как она кричит по-украински, я сразу подумал, что ее поведение может быть связано с войной. Я не ошибся", — сказал инспектор Гжегож Пищек.

Полиция пыталась пообщаться с женщиной, однако она была в шоковом состоянии и говорила только по-украински. Тогда ей вызвали медиков и переводчика. После этого стало известно, что 42-летняя женщина – беженка из Украины. Она узнала, что россияне убили ее 20-летнюю дочь и пыталась совершить самоубийство. Украинка убеждала, что теперь ей нет смысла жить.

Украинку госпитализировали, она находится под наблюдением медиков.

Напомним, в Люблинском воеводстве Польши 25 декабря автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо. Автобус направлялся в Украину.

Также в Польше на границе задержали 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.

Читайте также: