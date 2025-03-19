В Польше женщина хотела сделать аборт, а ее забрали в психбольницу

На поздних сроках беременности женщина узнала о серьезных пороках плода, поэтому решила сделать аборт. Однако наткнулась на сопротивление врачей.

В Польше громкий скандал – женщина хотела сделать аборт, а ее забрали в психбольницу.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Анита была пациенткой гинекологии и патологии беременности в Центральной клинической больнице Медицинского университета Лодзи. Врачи ввели ее в заблуждение о состоянии беременности. Лишь на поздних сроках женщина узнала о серьезных пороках плода. Анита и ее муж Мацей узнали, что их ребенка ждет жизнь, полная страданий, болей и на аппаратах искусственного дыхания. Они переживали за своего трехлетнего сына Кшиша, который "станет жертвой этой ситуации".

Потому женщина решила сделать аборт. Однако врачи против ее воли заперли женщину в изоляторе психбольницы. На следующий день она узнала, что не может покинуть заведение по собственному желанию, поэтому ей приходится оставаться в диагностически обсервационном отделении. Решение госпитализировать Аниту обосновали "ухудшением психического состояния пациентки". Женщина провела три дня в изоляции.

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Через два дня врачи и психологи диагностического смотрового отделения дали вывод, что в случае Аниты "есть основания для прерывания беременности".

Президент Польского общества гинекологов и акушеров предложил ей прервать беременность путем кесарева сечения, а затем лишить родительских прав и передать новорожденного "квалифицированным государственным органам" для ухода и обследования. Она отказалась.

Несмотря на вывод психиатра, что основания для прерывания беременности есть, женщина и дальше встречала сопротивление. Аборт она была вынуждена сделать в другом городе – Олешнице.

В Минздраве Польши заявили, что приказали провести проверку в больнице Лодзи, где Анита была пациенткой.

Ранее сообщалось, что в Польше от украинки скрыли тяжелую патологию плода и запретили делать аборт.

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