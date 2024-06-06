В Польше женщина на глазах у людей выбрасывала в помойку 50 тысяч злотых: зачем она это сделала

В Польше 77-летняя женщина посреди дня выбросила в помойку 50 тысяч злотых (507 тыс. грн – ред.). За этим наблюдали случайные прохожие и полиция, остановившая пенсионерку.

Об этом пишет издание wprost.pl.

Необычный случай произошел в Катовице. 77-летняя женщина выбросила в урну 50 тысяч злотых. Произошло это на глазах у полиции и прохожих.

"Полицейские из Катовицкого отдела превенции во время патрулирования улиц заметили пожилую женщину, которая разговаривала по телефону. Она выглядела очень взволнованной, обеспокоенной и расстроенной. В тот же момент правоохранители заметили, как она вынула из сумочки толстые папки, похожие на банкноты, и, завернув их в кусок бумаги, выбросила в урну для мусора", - говорится в сообщении.

Остановив милицейскую машину, правоохранители сразу же подбежали к женщине, которая сразу же спросила их, это они должны были прийти за деньгами.

Вскоре выяснилось, что за несколько часов до этого пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей полиции, разыскивающей группу мошенников, которые грабят стариков. Она сообщила, что во время обыска тайника преступников было найдено поддельное удостоверение на имя 77-летней женщины, а значит, ее сбережения теперь под угрозой. Чтобы защитить свои сбережения и помочь полиции, ей сказали снять из банка максимально возможную сумму. Выполняя указания мошенницы, она сняла со счета 50 тысяч злотых. Далее - «полицейская» посоветовала выбросить деньги в мусорку.

Именно это заметили полицейские, которые проходили мимо, и прохожий, который также остановился и хотел спросить пожилую женщину, что случилось. Однако женщиной настолько манипулировали, что только вид полицейских в форме убедил ее в том, что она все это время разговаривала с телефонным мошенником.

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