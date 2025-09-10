- Дата публикации
В Польше женщина на работе напала на украинку: все закончилось неожиданно
В Польше женщина напала на гражданку Украины.
В Польше местная жительница избила украинку из-за ее национальности.
Об этом пишет польское издание eska.pl
32-летняя полька в Бытоме напала на гражданку Украины из-за ее национальности. Также она оскорбляла потерпевшую. Инцидент произошел на рабочем месте гражданки Украины.
Предварительной причиной нападения была национальность украинки.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, агрессорша оскорбила и напала на одного из них
Предварительно - нападающая была нетрезвая. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение за угрозы и оскорбление гражданки Украины из-за ее национальности и оскорбление полиции. Ей грозит до 3 лет тюремного заключения.