Мир
5941
В Польше женщина на работе напала на украинку: все закончилось неожиданно

В Польше женщина напала на гражданку Украины.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Польше произошло нападение на украинку

В Польше местная жительница избила украинку из-за ее национальности.

Об этом пишет польское издание eska.pl

32-летняя полька в Бытоме напала на гражданку Украины из-за ее национальности. Также она оскорбляла потерпевшую. Инцидент произошел на рабочем месте гражданки Украины.

Предварительной причиной нападения была национальность украинки.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, агрессорша оскорбила и напала на одного из них

Предварительно - нападающая была нетрезвая. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение за угрозы и оскорбление гражданки Украины из-за ее национальности и оскорбление полиции. Ей грозит до 3 лет тюремного заключения.

5941
