В Польше женщина не пускала в свое заведение украинцев: называла быдлом и голотой

В польском городе Катовице владелица салона красоты похвасталась, что не обслуживает украинцев и открыто выражала поддержку агрессии РФ.

Об этом пишет In Poland со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что жительница Польши разместила на двери своего заведения объявление, что граждане Украины не будут обслуживаться. Ксенофобка выгоняла клиенток, если узнавала, что они не полячки.

Год назад женщина записала видео, на котором оскорбляла украинцев, называя их "патологическим быдлом", и сорвала желто-голубые шарики у входа в квартиру соседей. Она утверждала, что "поляки не хотят видеть эти цвета", распространяя ненависть на национальной основе.

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"Эта патология начала украшать своими цветами всходы. После того, как сняли шары, эта патология вышла наружу и сказала, что пошлет за мной государственные институции. "Голота" начинает преследовать, запугивать, травить. Либо мы уберем эту нечисть, или будет только хуже. Поляки не хотят не своих цветов", – рассказала она на видео.

Женщину могут обвинить в публичном образе людей по национальному признаку и подстрекательству к насилию. Если ее вина будет доказана, ей грозит до трех лет заключения. Дело расследует прокуратура Катовице.

Ранее сообщалось, что в Польше пьяная украинка оставила дома 5 детей без еды и в холоде.

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