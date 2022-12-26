В Польше женщина обвиняет беженку из Украины и своего мужа в измене: "Застала их в постели только в белье"

В Польше женщина обвинила беженку из Украины в том, что она разрушила ее брак. После того, как пара приняла у себя беженцев, ее муж начал отношения с 31-летней женщиной.

Об этом пишет fakt.pl.

29-летняя полька Анна рассказала, что они с 42-летним мужчиной поженились в 2021 году. Когда началась полномасштабная война России против Украины, поляк сначала хотел уехать добровольцем, чтобы воевать против россиян. Однако его не взяли из-за отсутствия военного опыта. Тогда полька посоветовала помочь украинцам по-другому – приютить дома, в Ольштыне, беженцев из Украины.

6 марта пара приняла у себя двух женщин – 31-летнюю Татьяну из Херсона и 55-летнюю Ольгу из Киева. Тогда Анна начала замечать, что ее муж Петр начал распивать алкоголь с Татьяной. С того времени украинка и поляк начали больше времени проводить вместе. 14 марта Ольга уехала в Германию, а Татьяна и дальше осталась проживать в квартире поляков.

На фото посередине Анна и беженцы из Украины / Фото: fakt.pl

Анна утверждает, что она помогала Татьяне адаптироваться к жизни в Польше. Однако ей не нравилось поведение мужа, с которым все чаще возникали конфликты.

"Однажды во время обеда он накричал на меня из-за того, что исправила Татьяну, когда она пыталась разговаривать на польском языке. Пётр и Татьяна стали неразлучными и избегали меня. Когда я пыталась поговорить об этом с мужем, он заявлял, что мне это только кажется", – говорит Анна.

Полька рассказывает, что 30 марта у них с мужем произошел очередной конфликт, тогда во время ссоры она наглоталась таблеток. Женщину спасли. Когда она вернулась из больницы, застала своего мужа вместе с Татьяной. Они на кухне пили вино. Между парой снова произошла ссора, во время которой мужчина вызвал полицию. Анна утверждает, что когда полиция ушла из их квартиры, то Татьяна и Петр были в спальне. Женщина застала их в постели только в нижнем белье. Она даже успела сделать фото пары, а затем схватила кота и свои вещи и покинула квартиру.

Полька утверждает, что из-за конфликта с мужчиной она осталась без дома, поскольку до этого она жила в его квартире. Женщина говорит, что она хочет, чтобы муж вернул ей средства, которые она вложила в ремонт квартиры, однако тот отказался и до сих пор живет с Татьяной.

Фото: fakt.pl

Женщина говорит, что она хотела, чтобы ее признали жертвой агрессии, однако прокуратура отказала. Сейчас Анна подала на развод и ожидает решения суда. Муж Анны Пётр отказался комментировать ситуацию в своей семье.

История любви беженки из Украины и жителя Великобритании

Похожая история произошла и в Великобритании. Там Тони покинул свою жену Лорну после 10 лет отношений ради 22-летней украинской беженцы Софии Каркадым. Это произошло только через 10 дней после того, как София приехала в их дом в Брэдфорде. Тони даже заявлял о планах переехать в Украину.

Однако впоследствии пара развелась. Британец обвинил украинку в агрессивном поведении и выгнал ее из дома.

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