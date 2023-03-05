В Польше женщина после глубокой медитации публиковала посты в поддержку Путина: что известно

В Польше судят 59-летнюю учительницу, жительницу гмины Соботка во Вроцлаве за восхваление диктатора РФ Владимира Путина и его войны против Украины. Женщина отказалась признавать вину, а объяснила, что распространяла свои мысли после медитации "сердцем, а не разумом". Подозреваемую отправили на психиатрическую экспертизу.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

В Сети женщина публиковала посты, где благодарила Путина и надеялась на победу России. Кроме того, полька распространяла кремлевскую пропаганду, мол, "оккупанты атакуют военные объекты" в Украине, хотя на самом деле армия РФ бомбит гражданские дома и критическую инфраструктуру и убивает мирных людей, в частности детей.

На пророссийские сообщения польки обратила внимание прокуратура и предъявила ей обвинения по ст. 117 Уголовного кодекса: "Тот, кто публично призывает к разрешению захватнической войны или публично прославляет развязывание или ведение такой войны". По указанной статье женщине грозит лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Судебный процесс начался на днях во Вроцлаве. Во время заседания полька утверждала, что якобы писала посты "из чувства страха". В то же время она заявляет, что "против войны". В своих показах Мажена убеждала, что нет ничего против беженцев, среди ее друзей есть украинцы и что в общем-то она якобы эмпатический человек.

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Полька рассказала, что несколько лет назад была с благотворительной миссией в Индии, где встретилась с Далай-ламой. Там она научилась медитировать и свои посты, как утверждает женщина, публиковала после глубокой медитации. В частности, полька сказала так: "Были написаны не моим умом, а сердцем".

Судья назначил обвиняемой психиатрическую экспертизу. Только после получения заключения специалистов суд назначит дату следующего заседания.

Напомним, в Польше мужчине, который поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами и предоставил убежище украинцам, пригрозили сжечь дом. Злоумышленник потребовал убрать украинский флаг из дома, который назвал "бандеровским символом" и "тряпкой".

Как сообщалось, в Польше судят украинца, который "напугал" "чувствительных" россиян. Граждане страны-агрессора заявили, что находились с 2-месячным ребенком в авто на российских номерах, когда их остановил украинец и вроде бы начал угрожать сжечь автомобиль. Граждане РФ указали в полиции, что испугались за свою безопасность и чувствуют себя обиженными. В то же время гражданин Украины на суде не отрицал своего поступка и объяснил его тем, что именно в тот день российские войска атаковали его родной город в Украине.

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