В Польше женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и на 5 лет попала в плен: жуткая история

В Польше произошла ужасная история: 35-летний мужчина 5 лет удерживал в плену женщину, с которой познакомился в соцсетях.

Об этом пишет издание wprost.pl.

Прокуратура Глогова предъявила обвинение 35-летнему мужчине, подозреваемому в издевательстве над 30-летней девушкой. По словам женщины, ее ужас длился более пяти лет. Об этом стало известно, когда во вторник 35-летний мужчина привез женщину в больницу с ушибом плеча. У врачей больницы возникли подозрения в насилии. Женщина все рассказала им.

"Другой возможности могло не быть", – сказала Малгожата в интервью журналистам.

Малгожата с Лешно познакомилась с мужчиной в Интернете в 2019 году. Она приехала к Матеушу Я., в его семейный дом в Гайках, чтобы начать новую жизнь. С 1 января 2019 по 28 августа 2024 там происходили регулярные акты насилия над 30-летней женщиной. Мужчина удерживал женщину в подсобном помещении, он издевался над ней не только физически, но и морально.

Потерпевшая испытывала сексуальное насилие, ходила в ванную с закрытыми глазами, а вместо туалета у нее было ведро.

Родители и соседи обидчика заявили, что ничего не знали о потерпевшей. Это объясняют "толстыми стенами" в доме.

Мать Малгожать ее тоже не искала, поскольку девушка после ссоры оставила ей двоих детей и ушла из дома. Женщина думала, что дочь не хочет с ней общаться.

Матеуша уже задержали, однако во время допроса он все возражал. Продолжается следствие.

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