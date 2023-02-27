В Польше женщина украла в магазине туалетной бумаги почти на пять тысяч гривен: что ей грозит

В Польше женщина украла из магазина несколько десятков пакетов туалетной бумаги. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Польше женщина похитила из магазина 43 пакета туалетной бумаги на сумму более 600 злотых (около пяти тысяч гривен).

Об этом пишет издание In Poland.

Как стало известно, охранники магазина в городе Пётркув Куявский задержали 27-летнюю женщину, которая вынесла с площади рядом со складом 43 пакета туалетной бумаги. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

Уже позже женщину передали сотрудникам полиции. В общей сложности гражданка вынесла товар, на сумму почти в пять тысяч гривен. За это ей грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Польша планирует передать Украине еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy через несколько недель.

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