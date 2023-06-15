В Польше женщину, которую искали 5 месяцев, нашли заживо погребенной в могиле: трагическая история любви

В Польше мужчина избил и заживо похоронил свою любимую, которую родные разыскивали 5 месяцев. Таким образом, он отомстил за то, что женщина решила уйти от него.

Об этом пишет onet.pl.

Убийцу строго наказали

В Польше суд к пожизненному лишению свободы приговорил мужчину, который жестоко убил свою любимую. Он сначала избил женщину, а затем заживо похоронил в могиле.

Председательствующий судья Петр Горжела подчеркнул, что "подсудимый проявил пренебрежение к жизни, действовал чрезвычайно жестоко и радикально". Он отметил, что преступление было спланировано, а женщину привлекли к месту, где она погибла. Мариуш П. убил ее, потому что не смирился с разрывом отношений.

Суд в Сосновке не поверил объяснениям мужчины, утверждавшего, что хотел лишь испугать жертву, а удары наносил с целью самозащиты. Судья Горжела подчеркнул, что "ни один умный человек не копает яму, чтобы кого-то напугать".

У потерпевшей было 11 ран на голове. Однако эксперты не смогли окончательно установить причину ее смерти. Они считают, что женщину похоронили заживо и она задохнулась в могиле.

Мариуш П. не сможет подать прошение об условно-досрочном увольнении, пока не отсидит 30 лет. Приговор не окончательный. Адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию.

Двое других фигурантов дела признали виновными в препятствовании следствию. Павел Б., закопавший тело Моники, был приговорен за это к шести годам лишения свободы. Лука В., который вместе с Павелом утопил в ставке принадлежавший жертве автомобиль, был приговорен к одному году лишения свободы условно.

Женщина загадочно исчезла

Моника пропала 9 июля 2021 года. Она должна была выехать из Явожника в Силезском воеводстве на машине в направлении своего семейного дома возле Торуня. Там ее следы исчезли. Семья не могла связаться с женщиной. Ее телефон перестал отвечать. Тогда Монику объявили в розыск.

Известно, что потерпевшая в 2019 году познакомилась в интернете с 40-летним Мариушем. Разведенный отец двух сыновей и предприниматель имел бизнес в Явожнике возле Завиерсце. Моника воспитывала дочь, потом она переехала к своему партнеру. Мариуш взял ее на работу в свою компанию.

Однако в отношениях не все было хорошо. Вскоре Моника вернулась в семейный дом. По более поздним свидетельствам ее ближайших родственников, за два дня до исчезновения женщина пришла к Мариушу, чтобы разорвать отношения. После этого она исчезла.

Автомобиль пропавшей женщины нашли в пруду

Через пять дней, 14 июля, был обнаружен ее автомобиль. Белый Ford Fiesta был погружен в пруд. Его заметил рыбак. На машине не было никаких следов, которые могли бы свидетельствовать, что она попала в аварию. С другой стороны, автомобиль был частично перекрашен, не имел номерных знаков, а идентификационные номера были стерты.

У полиции не было сомнений, что это были меры, направленные на усложнение поиска владельца автомобиля. Сохранился только номер на раме, который позволил идентифицировать владельца.

Когда выяснилось, что белый Ford принадлежит Монике, уже несколько дней находившейся в розыске, полиция задержала ее сожителя. В его доме был произведен обыск, однако там ничего не нашли. Через два дня Мариуша отпустили, никаких обвинений против него не было предъявлено.

Мариуш после исчезновения Моники изображал траур

Семья женщины передала ее дневники в полицию. В них Моника писала, что ее партнер был агрессивным и жестоко обращался с ней. Он бил ее по лицу, таскал за волосы, душил и выливал пиво ей на голову. Описания были подробными.

Ранее Моника также присылала сестре фотографии своего опухшего лица как доказательство того, что партнер ее избил.

Мариуш приглашал журналистов в свой дом, показывал гардероб женщины и вещи, которые она оставила. Он плакал и утверждал, что опустошен исчезновением. Мужчина утверждал, что не возражает против проверки на детекторе лжи. Однако следователи не поверили ему и просмотрели все видео с камер наблюдения. На одной из них они заметили, как Мариуш передвигался на автомобиле своей любимой.

Один из рабочих Мариуша Павел признался, что это он по просьбе своего шефа лишился автомобиля Моники. Также он выкопал яму глубиной 5 метров, в которой и похоронили женщину.

Труп Моники обнаружили 25 ноября 2021 года. На место указал Павел Б.

Мужчина избил женщину и заживо ее похоронил

"Мариуш П., прибыв вместе с Моникой к месту, нанес ей 11 ударов молотком по голове и бросил в яму. Затем он приказал Павелу Б. засыпать яму. Он попросил уничтожить автомобиль жертвы", — сообщил прокурор Томаш Озимек, пресс-секретарь Ченстоховской окружной прокуратуры. .

Озимек добавил, что по заключению эксперта женщина, когда ее засыпали землей, была еще жива.

"Эксперты пришли к выводу, что на момент захоронения она могла быть еще жива. Причиной смерти могла стать насильственная асфиксия в результате закупорки дыхательных отверстий и обездвижения грудной клетки в результате захоронения в земле", — сказал он.

Напомним, в Польше арестовали 14-летнего парня, который жил с мертвыми родителями.

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