В Польше жестко ответили на заявления Кремля о провокациях: что заявил Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который назвал предупреждение о возможных российских провокациях «устрашением» и «западной пропагандой». Польский министр сравнил нынешние возражения Москвы с ее поведением в преддверии полномасштабного нападения на Украину в 2022 году.

Об этом глава МИД Польши заявил во время брифинга, сообщает издание RMF24.

Сикорский о заявлениях Кремля — что ответил

«То же они говорили за недели до вторжения в Украину», — сказал Сикорский.

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Он подчеркнул, что тогда в Москве тоже не признавали своих агрессивных планов.

«Ведь они категорически отрицали, что намерены атаковать Украину», — добавил он.

Сикорский отметил, что пока Украина продолжает обороняться, у России нет сил для большого наступления на страны Запада. Однако, по его словам, Кремль все равно способен устраивать провокации поменьше.

В ходе брифинга министр также прокомментировал предоставление президентом Владимиром Зеленским почетного наименования «Героев УПА» одной из украинских воинских частей. Сикорский отметил, что «одно неудачное решение президента Зеленского» не упраздняет того, что российский диктатор Владимир Путин является общей угрозой для Украины, Польши и НАТО.

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«Руководствоваться только эмоциями — это геополитика незрелых людей», — сказал глава польской дипломатии, призвав трезво оценивать общие риски безопасности.

Россия «пробивает» границы НАТО — последние новости:

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков снова повторил пропаганду против Украины. В комментарии российскому журналисту Павлу Зарубину он заявил, что Украине якобы грозит распад, потому что Польша вроде бы хочет забрать себе часть украинских земель.

США и европейские разведки предупреждают, что Россия в ближайшие месяцы готовит военные провокации против Польши и стран Балтии. Из-за постоянных угроз и нарушения воздушного пространства российскими дронами польские власти активно готовятся к обороне — в стране создают огромный армейский резерв и заранее обучают гражданское население в случае начала войны.

К слову, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает вероятности эскалации со стороны России против стран НАТО. Однако он считает, что в настоящее время Москва не имеет ресурсов для полномасштабного нападения на Альянс.

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